Arabada multimedya ekran cezası 2026: İşte Car Play ve Android Auto detayı

Araç içi teknoloji kullanımına yönelik yeni kurallar geliyor.

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı.

Özellikle sürüş sırasında dikkat dağıtan multimedya sistemlerine yönelik kısıtlamalar dikkat çekti.

Yeni düzenlemeyle birlikte sonradan takılan ekranlı double teyp sistemleri ve seyir halindeyken video izlenmesi gibi davranışlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Peki, araç içi ekranlı double teyp ve multimedya ekran cezası ne kadar? İşte CarPlay ve Android Auto detayı…

ARAÇ İÇİ MULTİMEDYA SİSTEMLERİNE AĞIR CEZA

Yapılan düzenlemeye göre, araçlarda bulunan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kurallara uygun şekilde kullanılmaması durumunda sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca yeni kurallara göre, sürücünün izleme ve kullanma sahasında yer alan ve standartlara uygun olmayan görüntü cihazlarını araçta bulunduran ya da kullanan kişilere 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

Özellikle sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtabilecek büyük ekranlı multimedya sistemleri bu kapsamda değerlendirilecek.

Kurallara aykırı cihazların kullanılması durumunda sadece para cezası uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAKLANDI MI?

Araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni trafik düzenlemesi sonrası sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyon sistemlerinin yasaklanıp yasaklanmadığı oldu.

CarPlay ve Android Auto gibi sistemler, navigasyon kullanımı, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşü kolaylaştıran işlevler sunduğu sürece yasal kabul ediliyor.

Ancak bu sistemler üzerinden YouTube, Netflix gibi platformlardan video izlenmesi ya da sürücünün dikkatini ciddi şekilde dağıtabilecek uygulamaların kullanılması yeni düzenlemeye göre yasak sayılıyor.

Araç üreticileri tarafından fabrika çıkışı olarak entegre edilen multimedya sistemleri güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandığı için düzenlemenin dışında tutuluyor.

Buna karşılık sonradan takılan ve sürücünün görüş alanını etkileyen ya da dikkatini dağıtan standart dışı cihazların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.