Ardahan TOKİ kura çekimi 2026: Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta? CANLI İZLE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı bu kez Ardahan’da yaşanıyor.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje doğrultusunda sürdürülen kura çekimlerinde, Ardahan’daki konutların hak sahipleri bugün noter huzurunda belirlenecek.

Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday, çekilişin hangi saatte yapılacağını ve canlı olarak nereden takip edileceğini araştırıyor.

İşte Ardahan TOKİ kura çekimine ilişkin saat bilgisi ve yayın detayları…

TOKİ ARDAHAN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Yapılan açıklamaya göre, Ardahan’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 9 Ocak Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Kura çekimine Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Noter huzurunda ve şeffaflık esasına göre yapılacak çekilişte, başvuru yapan adayların hak sahipliği durumu TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru sıra numaraları dikkate alınarak belirlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda yapılan çekilişlerde belirlenen asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler, resmi kanallar üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

Sonuçlara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabilecek.