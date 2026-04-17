Ardahan’da dondurucu soğuklar: Ağaçlar buzla kaplandı

Ardahan’da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar, doğayı adeta buzdan bir tabloya dönüştürdü. Özellikle Göle ilçesinde ağaç dallarını saran buz kristalleri, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

KARIN ARDINDAN SERT SOĞUKLAR GELDİ

Geçtiğimiz hafta aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklıkları hızla düştü. Gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar gerileyen sıcaklık, günlük yaşamı zorlaştırırken doğada dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

ÇATILARDA SARKITLAR, DALLARDA BUZ TABAKASI

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, ağaç dalları tamamen buzla kaplandı. İlçede oluşan bu manzara, kışın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"KIŞ HALA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Bölgede yaşayan Umut Kahya, soğukların devam ettiğini belirterek, “Ağaç dalları tamamen buzla kaplı. Kış hâlâ etkisini sürdürüyor, her yer karla örtülü” ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen, ağaçlarda oluşan buz kristalleri görsel bir şölen sundu. Güneş ışığıyla birlikte parlayan dallar, bölgeyi ziyaret edenler için büyüleyici görüntüler oluşturdu