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    Ardahan'da Nisan ayında kar yağdı

    Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 02:13
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    Ardahan'da Nisan ayında kar yağdı

    Ardahan ve çevresinde 2 gündür devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

    "Haziran'da bile kar gördük"

    Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar da oluştu.

    Yavuz Irmak, Ardahan’da kar yağışının alışık olunan bir durum olduğunu söyleyerek, "Ardahan yaza hasret kaldı. Doğalgazı hiç kapatmadık. Haziran ayında bile kar görmüş bir milletiz" diye konuştu.

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    Ardahan da Nisan ayında kar yağdı #3

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