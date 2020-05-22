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    Artvin'de, evin kapısına gelen ayı görüntülendi

    Tekkale köyünde yaşayan bir adam, bir haftadır evinin kapısına gelen ayının yiyecek aradığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
    • İHA
    • 22.05.2020 - 08:44
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    Artvin'de, evin kapısına gelen ayı görüntülendi

    Artvin’in Yusufeli İlçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Ferhat Kodat, inşaat halindeki evinin kapısına, ayı geldiğini fark etti.

    Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, o anları cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

    KORKUP UZAKLAŞTI

    Bir haftadır aynı evin kapısına gelen ve karnı aç olan ayı, etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce, bir anda korkup kaçtı.

    Öte yandan, Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

    Artvin'de, evin kapısına gelen ayı görüntülendi ViDEO

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