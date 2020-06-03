Artvin'de maske takma zorunluluğu

Valilik, virüse yönelik tedbir kapsamında, kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar alındı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda, ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Açıklamada, "İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." denildi.