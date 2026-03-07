Siirt'in tek kadın ambulans şoförü hayat kurtarıyor

Siirt'te yaşayan Perihan Ekinci, birçok kuruma atanmasına olmasına rağmen, Pervari ilçesine ambulans şoförü olarak atanması gerçekleştikten sonra diğerlerini iptal edip feragatname göndererek direksiyon başına geçti.

İki kız çocuğu annesi olan Ekinci, dar ve keskin virajları aşarak hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor.

AMBULANS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Perihan Ekinci, 3 yıldır Pervari 2 No'lu Acil Sağlık İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yaptığını söyledi.

İnsanlara yardımcı olmayı çok sevdiğini belirten Ekinci, bu yüzden özellikle 112'de çalışmayı çok istediğini dile getirdi.

Memleketinde hizmet etmek istediğini belirten Ekinci, "O yüzden Pervari'yi tercih ettim. Hatta birçok kuruma atanabilmeme rağmen özellikle bekledim. Pervari'ye atanma sürecim gerçekleştikten sonra onları iptal edip feragatname göndererek buraya geldim. Bu coğrafyaya alışmak zaman aldı. Hatta ilk geldiğim gün deneme sürüşünde panik yaşamıştım. Fakat daha sonra alıştım. Artık en zorlu yol bile normal geliyor" dedi.

"OLUMSUZ TEPKİLERLE KARŞILAŞTIĞIM OLUYOR"

Ekinci, genel olarak sürücü arkadaşlara Pervari-Siirt arasındaki yolun çok sıkıntılı geldiğine değinerek, "Çok dar ve keskin virajlar var. Kar ve buzlanmanın olduğu bir coğrafya burası. Engebe ve toprak kayması riski yüksek. Kız kıza, kadın kadına nöbet tutmak çok ayrı bir keyif verici. Günün sonunda iyi bir iş çıkardığımız zaman gurur duyuyoruz. Siirt'in tek kadın ambulans şoförüyüm. Olumsuz tepkilerle karşılaştığım oluyor ama genelde olumlu dönüşler alıyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM BU İŞİ YAPTIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORLAR"

"Trafikte benimle yarışmaya kalkıyorlar. Özellikle dar yollarda kasıtlı olarak yol vermek istemiyorlar" diyen Ekinci, konuşmasını şöyle devam etti:

Hastanın aciliyeti olduğu dönemlerde sollayıp geçmek durumunda kalıyorum. 2 kız çocuğum var. Onlar da bu işi yaptığım için gurur duyuyorlar ve her yerde mesleğim hakkında bilgi veriyorlar. Hastalarımız bazen doğumun gerçekleşmesine çok az zaman kala arıyorlar. Benim de müdahale etmemi bekliyorlar. Halbuki meslek tanımım dışında olduğu için genelde bekliyorum. Arkadaşlarımız yardımcı oluyor, gerekli durumlarda müdahale etmeye çalışıyorum.

"ERKEKLERİN AŞIRI ÖZGÜVENİ CİDDİ KAZALARA SEBEBİYET VEREBİLİYOR"

Kadınların görevi çok daha özveriyle yaptığını kaydeden Ekinci, "Bu coğrafyada özellikle çok daha temkinli davranıyorlar. Hayati riski olan kazalar yapmıyorlar. Erkeklerin aşırı özgüveni ciddi kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu toplumun temelini kadınlar oluşturuyor. Çünkü çocukları, bireyleri yetiştiren anneler. Her zaman toplumsal menfaatlerimizin kişisel menfaatlerimizin önüne geçmesi lazım. Sağlık Bakanımıza bize sıfır ambulans gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.