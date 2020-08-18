Bir kuyumcu dükkanına giren şüpheli, altın görünümlü iki gümüş bileziği satmaya çalıştı. Kuyumcunun olayı fark etmesi üzerine şüpheli koşarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ataşehir’de, Kurban Bayramı'ndan hemen sonra ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Bir şahıs, elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi.

ŞÜPHELENİNCE BİLEZİĞİ KONTROL ETTİ

Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığın önüne geçerken, sahte altın bileziği getiren kişi hızla uzaklaştı. Şüphelendiği an hiç vakit kaybetmeden bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu, gerçeği kısa sürede öğrendi.

Ataşehir'de gümüş bileziği altın diye satmaya çalıştı ViDEO

DOLANDIRICIYI YAKALAYAMADILAR

Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı. Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"KAÇINCA ÜRÜN DE ELİMİZDE KALDI"

Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, “Beyefendi buraya girdi, elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı.” ifadesini kullandı.

























