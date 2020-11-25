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    Ataşehir'de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın

    Ataşehir'de gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 11:18
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    Ataşehir'de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.

    Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.

    NARGİLE İÇİP OYUN OYNADILAR

    Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin herbirine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.

    Ataşehir de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın #1

    Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.

    KARANTİNADAKİ KİŞİ DE KAFEDE ÇIKTI

    Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

    Ataşehir de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın #2

    115 KİŞİYE CEZA YAĞDI

    Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
    Ataşehir de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın #3

    Ataşehir de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın #4

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    Ataşehir de kısıtlamaya uymayan kafelere baskın #7

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