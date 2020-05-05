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    Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatı havadan görüntülendi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin, kaba inşaatı tamamlandı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 16:19
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    Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatı havadan görüntülendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 hafta içinde biteceğini açıkladığı, koronavirüsle mücadele kapsamında inşasına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin son durumu, havadan görüntülendi.

    Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında, iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

    KABA İNŞAAT BİTTİ

    Havadan çekilen görüntülerde bazı açık alanların ağaçlandırıldığı görülüyor. Hastane inşaatının 28. gününde, bina bölümlerinin yer aldığı kaba inşaat büyük oranda tamamlandı.

    45 günde bitirilmesi planlanan hastane için işçiler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -1

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -2

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -3

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -4

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -5

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -6

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -7

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -8

    Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi -9

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