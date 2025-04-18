'Atatürk imzalı peçler çıkarıldı' iddiasına yalanlama

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Merkezin resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcılarının gündeme taşıdığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"PEÇLER YÖNERGE DIŞI TAKILDIĞI İÇİN ASKERLER UYARILDI"

Açıklamada, söz konusu görüntülerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan bir tanıtım filmi çekimine ait olduğu, bu kapsamda bir astsubay başçavuşun görevli olarak çekimlere katıldığı belirtildi:

Görevli astsubay başçavuş, videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark etmiştir. Bunun üzerine yönergeye uygun peçlerin ve yine yönergede belirtilen kola takılmasının daha uygun olacağı konusunda bilgilendirme yapmıştır. Bu bilgilendirmenin, 'Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği' şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.