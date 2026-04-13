Elazığ’da müşteri, kasada kimse yokken aldığı ürünlerin parasını bıraktı

Elazığ’ın Doğukent Mahallesi’nde bir manavda yaşanan olay, dürüstlük örneği olarak sosyal medyada ve çevrede takdir topladı. İş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada alışveriş yapan bir müşteri, ödemenin tamamını kasanın yanına bırakarak ayrıldı.

ÜRÜNLERİ TARTTI, HESABI KENDİSİ YAPTI

Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan manavda meydana gelen olayda, müşterinin reyonlardan aldığı ürünleri tartarak telefon üzerinden hesap yaptığı görüldü. Ardından ödeme tutarını kasanın yanına bıraktığı öğrenildi.

FAZLA ÖDEME DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, bırakılan paranın alışveriş tutarından fazla olduğu da tespit edildi. Bu durum, işletme sahipleri tarafından ayrıca bir incelik olarak değerlendirildi.

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ"

Manav çalışanı Yusuf Tangül, müşterinin davranışının toplum için güzel bir örnek olduğunu belirterek, “Takdir ettiğimiz, örnek olacak bir görüntü” ifadelerini kullandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, olay dürüstlük ve güven temasıyla olumlu yorumlar aldı.