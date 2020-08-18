Avcılar'daki anma töreninde Millet İttifakı arasında gerginlik yaşandı

Depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde HDP'li başkan söz alınca duruma tepki gösteren İyi Partili Serkan Yalım, maskesini çıkararak alanı terk etti.

Avcılar'da dün 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Törende ise Millet İttifakı krizi yaşandı..

Krizin yaşanma sebebi, CHP ile İyi Parti'nin yer aldığı törende HDP'li ilçe başkanının konuşma yapması oldu.

CHP DİNLEDİ İYİ PARTİ UZAKLAŞTI

HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman konuşmak için söz aldı. Ancak Duman’ın konuşması esnasında, İyi Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, tepki gösterdi.

Yalım, önce sırtını döndü. Ardından CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin kulağına bir şeyler söylemesinin ardından maskesini çıkararak alanı terk etti.

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"YERSİZ TEPKİ"

HDP'li Duman ise İyi Parti'li Yalım'ın arkasından, "Ben uzatmayacağım, arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir. Biz acılarımızda bile bir araya gelemezsek, o zaman nasıl bir olacağız?" ifadelerini kullandı.