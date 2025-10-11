Avrupa, Rusya, Amerika: Hepsinin gözü Niğde'de! İşte sebebi...

Niğde’de üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği domateslerde hasat tamamlandı.

Ürünlerin bir bölümü sofralık ve salçalık olarak değerlendirilirken, önemli bir kısmı kurutulmak üzere ayrıldı.

Kurutulan domateslerin bir bölümü Türkiye’nin dört bir yanına gönderilirken, büyük kısmı ise Avrupa ülkeleri, Rusya ve Amerika başta olmak üzere yurt dışına ihraç edildi.

Yaklaşık 8 bin ton yaş domatesin kurutulduğu işletmede, 70-80 kişi kesim, 150 kişi hasat sürecinde görev aldı.

KALİTE ÇOK YÜKSEK

Niğde’nin tarımsal üretim çeşitliliği ve elverişli iklim şartları sayesinde domates kurutma sektöründe Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten üretici Burak Akbulut, bölgede yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda kurutma yaptıklarını söyledi.

Akbulut, "Bu bölgenin nem oranı düşük, güneş süresi uzun ve rüzgar hakimiyeti fazla olduğu için ürünler daha kısa sürede kuruyor ve daha kaliteli oluyor. Niğde, Konya-Ereğli havzasında yetişen domateslerin kalitesi çok yüksek. Hem rengi hem de tadı daha güzel oluyor. Bu da kurutulmuş domatesin kalitesini doğrudan artırıyor" şeklinde konuştu.

DÜNYADAN İLGİ

Ürünlerin işletmeye taşındıktan sonra seçilerek kolilere konulduğunu ve ihracata hazır hale getirildiğini ifade eden Akbulut, "Kurutulmuş domatesler Avrupa ülkelerine, Rusya’ya ve Amerika’ya gönderiliyor. Aynı zamanda iç piyasada da talep oldukça arttı. Sos, meze veya kahvaltılık olarak kullanılıyor. Zeytinyağı ve baharatla marine edilerek sofralara geliyor" diye konuştu.