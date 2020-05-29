Ayasofya'da okunacak Fetih Suresi Yunan'ı rahatsız etti

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih suresi okunacağı belirtilince Yunanistan'dan tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih suresi okunacağını açıklanacağını duyurmuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Yunan medyası adeta çıldırdı.

"TÜRKLERDEN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MEYDAN OKUMA"

Yunan medyası "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." gibi manşetlerle Ayasofya'da okunacak Fetih Suresi karşısında tepkilerini gösterdi.