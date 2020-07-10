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- Ayasofya'nın önünde Mehter Marşı çalındı
Ayasofya'nın önünde Mehter Marşı çalındı
Danıştay'ın kararı, Ayasofya önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla kutlandı.
- AA & Ensonhaber
- 10.07.2020 - 18:13
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
MEHTERLİ KUTLAMA
Tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı.
Mehteran Takımı, Ayasofya'nın önünde mehter çalarak, müzenin yeniden camiye dönüştürülmesini kutladı.
Ayasofya'nın önünde Mehter Marşı çalındı VİDEO