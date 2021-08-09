Aydın Nazilli yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bozdoğan mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye, son iki haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bugüne kadar 270 orman yangınına müdahale edilirken, 268'i kontrol altına alındı.

BOZDOĞAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bozdoğan mevkiindeki yangının kontrol altına alındığı duyurdu.

2 YANGIN KALDI

Muğla'da Köyceğiz ve Milas bölgesindeki yangınlarda; 15 uçak, 9 İHA, 64 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz, su tankeri, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale devam ediyor.