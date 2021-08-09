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    Aydın Nazilli yangını kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bozdoğan mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2021 - 23:09
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    Aydın Nazilli yangını kontrol altına alındı

    Türkiye, son iki haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    Bugüne kadar 270 orman yangınına müdahale edilirken, 268'i kontrol altına alındı.

    BOZDOĞAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bozdoğan mevkiindeki yangının kontrol altına alındığı duyurdu.

    2 YANGIN KALDI

    Muğla'da Köyceğiz ve Milas bölgesindeki yangınlarda; 15 uçak, 9 İHA, 64 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz, su tankeri, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale devam ediyor.

    Aydın Nazilli yangını kontrol altına alındı #1

    Aydın Nazilli yangını kontrol altına alındı #2

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