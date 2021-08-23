Aydın'da 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik güçlerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
- İHA
- 23.08.2021 - 15:29
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:30
Aydın Kuşadası'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Bölgeye giden ekipler, göçmenlerin yerini tespit etti.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.