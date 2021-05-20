Kuşadası ilçesinde arazide oyun oynayan 10 yaşındaki çocuğu, bağlı bulunan at başından tekmeledi. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Ege Mahallesi 405 Sokak üzerinde bulunan Osmanbey Sitesi’nin yanındaki boş arazide saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 10 yaşındaki E.Ç.B. sitenin yanında bulunan boş arazide oyun oynadığı sırada, arazi içerisinde bulunan atı fark etmeyerek yanına geldi.

AT, ÇOCUĞUN KAFASINI TEKMELEDİ

Bu sırada at, 10 yaşındaki çocuğun kafasını tekmeledi. Atın tekmelemesi sonucu yere düşen çocuğun çığlık sesini duyan ailesi kanlar içerisinde bulduğu oğullarını otomobil ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada yapılan ilk tedavinin ardından kafatasında kırık oluşan küçük çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne sevk edildi. 10 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da bahçede oyun oynayan çocuğu at tekmeledi VİDEO

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