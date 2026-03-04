Erzincan’da kar ve sis hayatı yavaşlattı

Erzincan güne karla uyandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza kapladı. Yüksek kesimlerde ise tipi ve yoğun sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin yer yer düşmesi, özellikle şehirler arası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.

GEÇİTLERDE KISITLAMA, YOLLARDA ARAÇ KUYRUĞU

Kar yağışının yoğunlaştığı Sakaltutan Geçidi ile Ahmediye Geçidi, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Erzincan-Sivas kara yolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yollar kontrollü ve kademeli olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde buzlanma ve sis riskine karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

ÇİFTÇİLERE DON VE ÇIĞ UYARISI

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurarak üreticilere uyarıda bulundu.

Açıklamada, yağışların genel olarak hafif seyredeceği; ancak Refahiye-Erzincan arası ile İliç-Kemah hattı ve Ahmediye Geçidi çevresinde yer yer orta kuvvette görülebileceği belirtildi. Kuzey yönlü rüzgarla birlikte bazı bölgelerde yağışın tipi şeklinde etkili olabileceği kaydedildi.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine dikkat çekilen açıklamada, çiftçilerin tarım ekipmanlarını korunaklı alanlara almaları, hayvan barınaklarını kontrol etmeleri, sulama sistemlerinde don riskine karşı önlem almaları ve seralarda ısı dengesini sağlamaları istendi.