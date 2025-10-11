Aydın'da yetişen Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 557 bin lira

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik Sultan Çiğdemi (Crocus Nerimaniae) bitkisinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Sultan Çiğdemi bitkisinin çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

KORUMA FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.