Bahçeli'nin çağrısından sonra Mimarlar Odası'nı korku sardı

Bahçeli’nin Türk Tabipler Birliği kapatılsın çağrısı Mimarlar Odası’nı endişelendirdi.

Türk halkının iradesine her alanda karşı çıkan, yeniliklere kapalı, yöneticilerinin kök saldığı koltuklardan memleket hayrına her karara muhalefet eden meslek odaları toplumun kanını emmeye devam ediyor.

Bu gidişi fark edip sesini yükselten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) derhal kapatılmasının Türk milletinin faydasına olacağını söyledi ve hükümete çağrıda bulundu.

BAHÇELİ KONUŞTU MİMARLAR ODASI TİTREDİ

Bu gelişmenin ardından TTB'in neredeyse bir yansıması olan Mimarlar Odası da bu çağrıdan nasipleneceği endişesine düştü.

HER PROJENİN KARŞISINDA DURDULAR

Türkiye'ye sınıf atlatan, halkın yaşam standartlarını her alanda yükselten mega projelere karşı çımak dışında temsilcilerini çok az gördüğümüz Mimarlar Odası, Avrasya Tüneli, Yavuz sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi projelere de engel olmaya çalışmıştı.

Türk mimarların önündeki en büyük engel; Mimarlar Odası