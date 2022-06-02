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    Bakan Akar, Romanya'ya gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak için Romanya'ya gittiği öğrenildi.
    • 02.06.2022 - 06:04
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    Bakan Akar, Romanya'ya gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

    "Resmi temaslarda bulunmak üzere.."

    DHA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi.

    Bakan Akar, Romanya ya gitti #1

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