Bakan Albayrak: Milli enerji yeni rekorlara imza atıyor

Bakan Berat Albayrak, 2017 yılında ortaya koyulan milli enerji ve maden politikalarının bugün yeni rekorlara imza attığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Mayıs'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretiminin yüzde 90'a ulaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Twitter'daki '24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık' mesajını, kendi hesabından tekrar paylaştı.

"MİLLİ VE YERLİ STRATEJİLERİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUZ"

Bakan Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." notunu da paylaştı.