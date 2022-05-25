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    Bakan Soylu, "Türkiye’de tek seferde rekor" başlığıyla paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi." dedi.
    • 25.05.2022 - 04:09
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 04:14
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    Bakan Soylu, 'Türkiye’de tek seferde rekor' başlığıyla paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "Türkiye’de tek seferde rekor"

    İHA'nın haberine göre Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, 'Türkiye’de tek seferde rekor' başlığıyla paylaştı #1

    Bakan Soylu, 'Türkiye’de tek seferde rekor' başlığıyla paylaştı #2


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