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İçeride ve dışarıda devam eden operasyonlar hız kesmeden ilerliyor.

Suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde, birçok örgüt lideri yakalandı.

Detayları sosyal medya platformları üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en son Kafes-46 operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

47 şüpheli yakalandı

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonlarımız aralıksız devam edecek"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;



- Resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri,

- Sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri,

- Şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri,

- Silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve

- Şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.