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    Bakırköy'de minibüs şoförünün polisten kaçma anı

    Bakırköy’de polis denetleme noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü içinde yolcu dolu olan aracıyla trafikte makas atarak polisten kaçtı.
    • DHA
    • 06.09.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 10:13
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    Bakırköy'de minibüs şoförünün polisten kaçma anı

    İstanbul'un 42 ayrı noktasında denetleme yapan polis ekipleri içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti.

    MAKAS ATTI

    Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

    Bakırköy de minibüs şoförünün polisten kaçma anı #1

    KAPIYI AÇMADI

    Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti.

    Bakırköy'de minibüs şoförünün polisten kaçma anı VİDEO

    Bakırköy de minibüs şoförünün polisten kaçma anı #2

    Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi.

    Bakırköy de minibüs şoförünün polisten kaçma anı #3

    Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

    Bakırköy de minibüs şoförünün polisten kaçma anı #4

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