Bakırköy’de polis denetleme noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü içinde yolcu dolu olan aracıyla trafikte makas atarak polisten kaçtı.

İstanbul'un 42 ayrı noktasında denetleme yapan polis ekipleri içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti.

MAKAS ATTI

Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

KAPIYI AÇMADI

Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti.

Bakırköy'de minibüs şoförünün polisten kaçma anı VİDEO

Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi.

Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.