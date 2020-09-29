İçerisinde yaklaşık 20 bin liranın olduğu poşeti bulan İBB çalışanı, emaneti sahibine bir an önce teslim etmek istiyor.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, ‘insanlık ölmemiş’ dedirten bir olay yaşandı…

16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakımında çalışan Mehmet Rauf Yalçın, sokakta yürüdüğü esnada poşete sarılmış halde yaklaşık 20 bin TL buldu.

Yalçın, bulduğu parayı bir an önce sahibine ulaştırmak istiyor.

“KİMSEYE GÜVENEMEDİM”

Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştığını dile getiren Yalçın, “Öğle istirahatinde yemeğe giderken yolun ortasında bir miktar para buldum. Bir şeye sarılı olarak. İçerisini açıp baktığımda adres ya da herhangi bir iletişim olmadığı için kimseye güvenemedim. Ondan dolayı sizin vasıtanızla belki sahibi bulunur. Paranın sahibini bularak, sahibine teslim etmek istiyorum. Daha önce böyle çok şeyler buldum. İçerisini açıp baktığımda adresler oluyordu. Telefon numarasını bulup, sahiplerine ulaştırdım. Bunun içerisinde herhangi bir adres ya da iletişim olmadığı için kimseye söyleyemedim.” dedi.

Bakırköy’de sokakta yürürken poşete sarılı para buldu ViDEO