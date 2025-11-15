Abone ol: Google News

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 03:43
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem, saat 03.04'te 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • AFAD, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor.

SINDIRGI'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İç Haber Haberleri