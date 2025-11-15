Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem, saat 03.04'te 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- AFAD, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu açıkladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor.
SINDIRGI'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.