Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

06.16'da 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sındırgı'da 06.20 ve 06.21'de 4.3 şiddetinde de 2 deprem daha yaşandı.