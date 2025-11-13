Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
- Depremin derinliği 12,31 kilometre olarak belirlendi.
- Aynı bölgede 06.20 ve 06.21'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER
06.16'da 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sındırgı'da 06.20 ve 06.21'de 4.3 şiddetinde de 2 deprem daha yaşandı.