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Balıkesir'de muhtar, video çekip yolun açılmasını istedi

Balıkesir'de muhtar, video çekip yolun açılmasını istedi Havran ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan bir mahallede, mahalle muhtarı Hasan Güler, video çekerek yetkililerden yolun bir an önce açılmasını talep etti.