İHA
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kobaklar kırsal mahallesinin yolu, etkili kar yağışı nedeniyle kapanmış durumda.
Mahalle muhtarı Hasan Güler, video çekerek yetkililerden yardım talep etti.
"TEK İSTEĞİMİZ, YOLLARIN EN KISA SÜREDE AÇILMASI"
Güler, "Köyümüzde belde nüfusuna sahip hastalarımız ve yaşlılarımız var. Sağlık hizmeti alması gereken vatandaşlarımız büyük zorluk yaşıyor. Yetkililerden tek isteğimiz, yolların en kısa sürede açılması" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış