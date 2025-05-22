Balıkesir'de yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Balıkesir'de Akıncılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede 2 katlı iş yerini sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alt katı motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan binanın ikinci katında ise hurdalar, lastikler ve plastik malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri de dakikalar içinde müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede balıkçılık yaptığı iddia edilen Mustafa Uzun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında ayrıca bir de köpek telef oldu.

Yaşanan yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.