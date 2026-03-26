TÜVTÜRK yeni plaka kurallarını açıkladı: İşte o yasaklar

Araç muayene süreçlerinde yeni bir dönem resmen başladı.

TÜVTÜRK, plaka standartlarına ilişkin denetimlerini sıkılaştırarak sürücüleri doğrudan ilgilendiren önemli bir uygulamayı devreye aldı.

karekod içermeyen yeni tip plakalar araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilecek.

Bu durumdaki araçlar muayeneden geçemeyecek ve plaka değişimi yapılmadan trafiğe çıkamayacak.

TÜVTÜRK, yeni plaka kurallarını kamuoyuyla paylaştı.

YENİ PLAKA KURALLARI

Araç muayenesinde plakanızın uygun bulunması için bu standartları karşılaması gerekir:

- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması,

- Mühür ve hologram içermesi,

- 01.01.2024’ten sonra basılanlarda kare kod bulunması,

- Rakam veya harflerin üzerine/içine denk gelen vida veya vida deliklerinin bulunmaması.