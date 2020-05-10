Balıkesir'de yaşayan kadın 10 yıldır çay ocağı işletiyor

Çocuklarına hem anne hem de baba olan 58 yaşındaki kadın, 10 yıldır işlettiği çay ocağı ile geçimini sağlıyor.

Balıkesir'de yaşayan 58 yaşındaki Birsen Akman, İnşaatta çalışan eşini iş kazasında kaybettikten sonra çocuklarına bakmak ve ailesini geçindirmek zorunda kaldığı için yıllarca pazarcılık yaptı.

Daha sonra çarşıda çay ocağı açan Akman'a, esnaf ve vatandaşlar "Çaycı abla" diye seslenmeye başladı.

GEÇİMİNİ ÇAY OCAĞINDAN SAĞLIYOR

10 yıldır çay ocağında çalışarak geçimini sağlayan Akman, büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği 3 çocuğunu okutup, 2'sini de evlendirdi.

Kimsesi olmadığı için bir anda hayat mücadelesinin içine girdiğini belirten Akman, üç çocukla kalıp kimseden yardım göremeyince temizlik işlerine giderek hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

"ELİMDEN GELEN HER İŞİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Akman, üç oğlunu da okutup büyüttüğünü belirterek, "Onlar için hem anne hem de baba oldum. Beni hayata onlar bağladı, şu ana kadar yapmadığım iş kalmadı. İki oğlumu evlendirdim, bir oğlumla hayatıma devam ediyorum. Bu noktaya gelene kadar 8 yıl pazarcılık yaptım, eşofman sattım. Hastalıklar ve kazalarla hayatım zorlu bir süreçten geçti. Elimden gelen her işi yapmaya çalıştım ve bir anda açmaya karar verdiğim çay ocağını da 10 yıldır işletiyorum. İki oğlumu evlendirdim, üç torunum var. Allah'a şükür geçimimizi sağlayarak kimseye muhtaç olmadan hayata devam ediyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Eşini kaybettikten sonra ayaklarının üzerinde durmayı başardığını belirten Akman, "Evlatlarım için aynı mücadeleyi yine olsa yine yaparım. Çocuklarım için her şeyi yaparım çünkü beni hayata bağlayan tek şey onlar." dedi.

"ESNAFIN HEM ANNESİ HEM DE ABLASIYIM"

Çay ocağında müşterileriyle aile gibi olduklarını belirten Akman, "Ben burada herkesin annesi, ablası oldum. Hepsini çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Zaman zaman tartışmalarımız olsa da seviyeli ve tatlı bir şekilde sonlandırıyoruz. Bazı müşterilerim konuşmadığımda ya da şakalaşmadığımda 'abla neyin var' diye soruyorlar. Biz bir aileyiz, çarşı esnafının hem annesi hem de ablasıyım." dedi.

"KADIMLARIMIZ ASLA PES ETMESİNLER"

Akman, kadınlara seslenerek, "Kadınlarımız asla hiçbir şeyden pes etmesinler, yılmasınlar. Kimseye boyun eğmesinler, ayaklarının üzerinde dursunlar. Mücadele edince Rabbim yardım ediyor." dedi.

"ÇOCUKLARINI OKUTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Çarşı esnafından Tolga Aydın da Birsen Akman'ın güçlü bir kadın olduğunu belirterek, "Sırdaşımız, dostumuz. O bizim hem ablamız hem de annemiz. Bir bayan olarak yıllardır çocuklarını okutmak ve büyütmek için elinden geleni yapmış. Bu şekilde girişimci kadınları görünce mutlu oluyoruz." dedi.