Balıklıgöl yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor: Güneşli havada yoğunluk yaşandı

Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kentin simgelerinden biri olan Balıklıgöl’de yoğunluk oluşturdu.

İnanç turizminin önemli duraklarından biri olarak bilinen alanda ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparken balıklara yem atıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEL SONRASI ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balıklıgöl’ün suyu bulanıklaşmış ve rengi değişmişti. Yapılan tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından gölün yeniden eski görünümüne kavuştuğu görüldü.

"HERKES GÖRMELİ"

Şanlıurfa’yı gezmeye gelen ziyaretçiler, tarihi atmosferi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Balıklıgöl’e hayran kaldıklarını belirtti.

Ziyaretçiler, bölgenin hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli bir yer olduğunu ifade ederek, Balıklıgöl’ün herkes tarafından görülmesi gereken özel bir mekân olduğunu dile getirdi.