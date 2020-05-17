Bartın’a sahte belgeyle girmek istedi, koronalı çıktı

Kocaeli’den gelen ve kente sahte belgelerle girmek isterken yakalanıp yurtta karantinaya alınan 12 işçiden birinde korona virüse rastlandı.

9 Mayıs'ta Zonguldak’ın Perşembe ilçesinden gelip Bartın’a girmek isteyen 12 işçinin belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı.

Sahte belgelerle seyehat eden işçiler, Bartın'da karantinaya alındılar. Burada işçilere koronavirüs testi yapıldı.

12 işçiden birinde koronavirüs tespit edildi.

Bartın valiliği konu hakkında bir açıklama yayınladı.

KARANTİNAYA ALINDI, TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Valilik açıklamasında, “Seyahat izin belgesi niteliği taşımayan belgelerle seyahat eden ve Perşembe (Zonguldak)-Kozcağız (Bartın) tali kontrol noktasından Bartın’a girmek isterken 09.05.2020 tarihinde durdurulan araçta bulunan, Kocaeli İlinde hastane inşaatında çalışan 12 işçiden birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. İlimize dışarıdan gelenler, sağlık durumu netleşene kadar zorunlu karantinaya tabi tutulduğundan, bu kişiler Yurtta izolasyon altında kalmakta idi. Aynı minibüste seyahat ettiği kişiler negatif de olsa ilerleyen günlerde pozitife dönebilecek olması nedeniyle zorunlu karantina devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.