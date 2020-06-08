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- Bartın'da ekipleri kovalayan ayı
Bartın'da ekipleri kovalayan ayı
Ormanlık alandaki tellere takılan ayının bulunduğu yerden kurtularak, kendisini kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine koştuğu anlar kameraya yansıdı.
- AA
- 08.06.2020 - 15:47
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyünde, ormanlık bir alanda tellere takılan ayı, vatandaşlar tarafından fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.
Bartın'da ekipleri kovalayan ayı ViDEO
EKİPLERİ KOVALADI
Bu sırada bulunduğu yerden kendiliğinden kurtulan ayı ekiplere doğru koşmaya başladı. Görevliler, ayının üzerlerine gelmesiyle korkulu anlar yaşarken, hayvan daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Ayının görevlilerin üzerine koşması ve daha sonra bölgeden uzaklaşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.