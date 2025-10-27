Abone ol: Google News

Bartın'da mantar toplarken kayboldular: 2 genç kurtarıldı

Bartın'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan 2 genç, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 00:48
Bartın'da mantar toplarken kayboldular: 2 genç kurtarıldı
  • Bartın'da ormanda mantar toplarken kaybolan 2 genç bulundu.
  • Gençler, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekiplerinin arama çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.
  • Sağlık durumu iyi olan gençler, ailelerine teslim edildi.

Bartın'da Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Uluköy köyünde mantar toplamak için ormana giden A.A. (23) ve A.Ç. (26) isimli gençlerden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ORMANDA KAYBOLAN GENÇLER BULUNDU

İhbar üzerine 3 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma İstihbarat Timi, AFAD ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi bölgede arama çalışmaları başlattı.

Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sonucu A.A. ve A.Ç., Kumluca beldesi merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. 

