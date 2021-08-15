Bartın'daki sel sonucu annesini kaybeden buzağıya bakıyorlar

Bartın'da meydana gelen selde annesini kaybeden buzağıya evde bakmaya başlayan aile, onu biberonla besliyor.

Bartın'da gerçekleşen sel hayvanları da etkiledi.

Selde annesini kaybeden buzağıyı eve alan ailenin o anları güzel görüntüler oluşturdu.

Geçen Salı günü yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen köy Zafer köyü oldu.

Köy sakinlerinden Hasan Turgut ile Emine Turgut çiftçinin ahırlarını sel vurdu. 10 gün önce bir tarlada doğan ve adını 'Garip' koydukları buzağıyı selden kurtaran çift, yavru hayvanı evlerinde beslemeye başladı.

Selde annesi boğularak telef olan minik buzağı, sütle beslenemediği için sahibi tarafından biberonla mama ile besleniyor.

"ANNESİ ÖLÜNCE MAMAMIZ DA BİTTİ"

Yetkililerden mama talebinde bulunan Emine Turgut, "İlk önce sağanak yağmur gibi başladı. Gece yarısından sonra sel gibi bir şey oldu. Felaket oldu. Gece 02:30'a kadar seli yaşadık. Kapıyı açtığımız zaman seviniyor. Annesi de ölünce mamamız da bitti. Elimi emiyor. Bize mama gönderebilirlerse çok seviniriz. Garib'imi böyle besliyorum. Kendisi de emiyor artık biberona alıştı. Tarlada doğdu bu evde de doğmadı annesinden" dedi.

"MUHTAR İSTEDİ AMA ALIŞINCA VERMEDİM"

Hasan Turgut ise o anları anlatarak, "Baktım sel olmuş. Buzağıyı kucağıma aldım. Dördüncü kata çıkardım. Dört ineğimiz vardı. Bunun annesi vardı selde öldü. Çok alıştık. İlk günler bir şey yemiyordu. Şimdi yiyor. Muhtar istemişti biz buna çok alıştık. Veremem dedim. Adını da Garip koyduk" dedi.



