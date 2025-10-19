Bartın'da sızan oksijen paniğe neden oldu Bartın'da hastane önünde sızan oksijen benzerine korku filmlerde rastlanan görüntülere neden oldu. Sis tabakasını gören hasta ve yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Göster Hızlı Özet Bartın Devlet Hastanesi önünde oksijen dolumu sırasında sızan gaz korku yaratan görüntüler oluşturdu.

Sis tabakası panik yarattı, sızıntının sebebini öğrenenler rahatladı.

Oksijen dolumu tamamlanınca sis kayboldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. HASTANEDE OKSİJEN DOLUMU SIRASINDA SİS TABAKASI PANİĞE NEDEN OLDU Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı. Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu.

