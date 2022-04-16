Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı uyarısı

Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı uyarısı

Suriye'den sonra Afrika üzerinden de toz taşınımı geliyor. Meteoroloji, batı ve iç kesimleri yarın etkili olacak toz taşınımına karşı uyardı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye kaynaklı toz taşınımı Güneydoğu bölgesindeki illerde etkili olmuş, hayatı olumsuz etkilemişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor

Bu kez Türkiye'nin batı ve iç kesimlerine yarın Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor.

AA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.​​​​​​​