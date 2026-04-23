Abdulkadir Uraloğlu: Tiyatro Treni, 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, trenin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi.

"13 FARKLI GAR VE İSTASYONDA 25 OYUN SAHNELENECEK"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"4-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek."

"4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KATEDECEK"

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını belirten Uraloğlu, trenin güzergahı hakkında, şu açıklamada bulundu:

"Trenimiz, Ankara-Karabük-Zonguldak-Çankırı-Yerköy-Hekimhan-Muş-Tatvan-Van-Palu-Gölbaşı-Pazarcık-İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe katedecek."

Uraloğlu ayrıca trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını kaydetti.

"TRENİMİZ GEÇEN YIL 12 MERKEZDE 22 OYUN SERGİLEDİ"

Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek, şu sözleri kullandı:

"Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol katederek sanatseverler ile buluştu."