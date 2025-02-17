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DHA

Batman'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bir kurdun görüldüğü ihbarı üzerine Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Batman Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, bir adreste kümes hayvanlarını öldüren gri renkli, erkek bir kurt tespit edildi. Ekipler, uygun ekipmanlar kullanarak uyuşturucu iğneyle kurdu yakaladı.

TEDAVİ EDİLDİ, DOĞAYA BIRAKILDI

Tedavi için Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen kurt, veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Dış parazitlere sahip olduğu belirlenen kurt, gerekli tedavi ve bakımlarının ardından doğaya geri salındı.