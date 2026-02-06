Batman'da silahlı altın hırsızlığı ardından esnaf eylem yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'da kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen soygunun ardından esnaf birlik oldu...

Sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, bir iş yerine ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.

VİTRİNDEKİ ALTINLARI ÇALIP KAÇTILAR

Motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Bu sırada kuyumcu çalışanı, soygunculara engel olmaya çalıştı.

Şüpheliler, çalışanı darbederek aldıkları 1 kiloya yakın altınla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda çalışma yaparken, soygunu duyan kuyumcu esnafı da iş yeri önünde toplandı.

220 ESNAF KEPENK KAPATTI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sonrasında yaklaşık 220 kuyumcu esnafı yaşanan olay nedeniyle arkadaşlarına destek olmak amacıyla öğlene kadar kepenk kapattı.

Batman Belediyesi önünde toplanan kuyumcular Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüşerek taleplerini iletti.

DESTEK İÇİN BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Silah ruhsatlarına el atılmasını isteyen Kuyumcu Faik Aytan, "Bugün sabah saatlerinde maalesef bir kuyumcu arkadaşımızın dükkanı soyuldu. Çok üzgünüz.

Hepimiz destek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dükkanlarımız kapalıdır.

Destek için belediyenin önündeyiz. Vali beyden tek bir isteğimiz var. Silah ruhsatlarımıza acilen el atmasını istiyoruz" dedi.

İş yerini kapatan Kuyumcu Yahya Şebay ise "Bu olayı kınıyoruz. Arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. Rabbim sabırlar versin. Bugün olan olaydan dolayı üzgünüz.

''EN AZ 1000 BİN KİŞİYE DÜŞEN OLAY SAYISININ OLDUĞU İL BATMAN''

Arkadaşımıza destek amaçlı dükkânlarımızı kapattık. Cuma namazından sonra dükkanları açacağız. Esnafımızın yüzde 99'u kapattı bugün.

Herkes destek çıktı. Bir daha böyle bir olayın olmaması için valimizle beraber bir tedbir alacağız inşallah" dedi.

Belediye önündeki kuyumcular ile görüşen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Şehirler söz konusu olduğu zaman Türkiye'de 81 vilayet var.

81 vilayetin içerisinde aynen burada olduğu gibi mala karşı işlenmiş suçlar söz konusu olduğu zaman bu şekildeki asayiş olaylarında 81 vilayetin içerisinde en az 100 bin kişiye düşen olay sayısının olduğu il Batman.

Bunu neyle inşa ettik? Beraberce inşa ettik. Hepimiz bu şekilde çalıştık, çabaladık, uğraştık, didindik ve güvenli şehir Batman'ı inşa ettik. Ama bu şu anlama gelmiyor.

Sıfır olay, sıfır asayiş olayı, öyle değil. En azı bizde ama bizde de oluyor ama olduğu zaman mesele nedir? Olduğu zaman onun faillerini yakalayabilmektir.

Onların gereğini yapabilmektir. İnşallah yakın zamanda güzel haberi paylaşacağız sizinle" diye konuştu.