Bayburt’ta tuzlama aracı kara saplandı, kepçe halatla kurtardı

Bayburt’un Şingah Mahallesi’nde sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları sırasında kasası tuz yüklü araç, yolun bozuk bölümünde dengesini kaybederek yan tarafa savruldu. Kar birikintisine saplanan araç, patinaj yapmasına rağmen bulunduğu noktadan çıkamadı.

Yoğun kar yağışının ardından mahallede aralıksız sürdürülen çalışmalar, aracın yoldan çıkması nedeniyle kısa süreli aksadı.

KEPÇE VE HALATLA MÜDAHALE

Bölgede görev yapan iş makinesi operatörleri, saplanan aracı kurtarmak için hemen harekete geçti. Kepçenin kovasına bağlanan halat yardımıyla tuzlama aracı kontrollü şekilde çekilerek yeniden yola alındı.

Kurtarma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Aracın güvenli şekilde yola çıkarılmasının ardından ekipler karla mücadele çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Mahallede ulaşımın aksamaması için tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.