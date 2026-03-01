Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava hakimiyetini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde soğuk, yağışlı ve karlı bir hava etkili olacak.

Mart ayının ilk günlerinde mevsim normalleri civarında veya altında seyreden hava sıcaklıkları, özellikle batı bölgelerde hafif artış eğilimi gösterse de, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava devam ediyor.

SOĞUK HAVA DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde pus ve sis yaygın, sıcaklıklar ise düşük seviyelerde.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ile kar etkili olacak, batıda ise daha az yağışlı bir hava görülecek.

SİS VE PUS ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü yağışlar biraz azalıyor, ancak sis ve pusun devam etmesi bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde kar etkisinin yoğun olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif yükseleceği ama hala soğuk seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü yağışın artması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarının yağmurlu, iç ve doğu kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı öngörülüyor.

Sis ve pusun Marmara, İç Anadolu ve Ege'de belirgin olacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK DEĞERLER KAYDEDİLECEK

Çarşamba günü yağışlı ve soğuk havanın hakim olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde sıcaklığın hafif şekilde artacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR DEVAM EDİYOR

Perşembe günü en yoğun yağış ve kar beklenen gün.

Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar ve pus ile sisin yaygın olacağı öngörülüyor.

Bazı bölgelerde 15-18 dereceye varan değerler olsa da, genel olarak soğuk ve nemli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

1 Mart Pazar:

2 Mart Pazartesi:

3 Mart Salı:

4 Mart Çarşamba:

5 Mart Perşembe: