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Bayramda 4 gün yasak gündemde
Korona tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ihtimaline, hükümet tarafından sıcak bakılıyor.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 10:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında kurmaylar, bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmaması konusunda bilgi verdi.
Bilgi veren kurmaylar, yapılan araştırmalarda vatandaşın bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler.
BAYRAMDA 4 GÜN YASAK DESTEKLENİYOR
Toplantıda, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Bilim Kurulu’nun da sokağa çıkma yasağı konusunda tavsiyelerinin aynı yönde olduğu öğrenildi.