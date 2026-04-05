Bazı gıdalar turuncu etiketle satılacak: İşte nedeni

Ezine Peyniri, Kars Kaşarı, Kayseri Pastırması, Afyon Sucuğu, Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı ve çok daha fazlası...

Coğrafi işaret tescilli ve geleneksel lezzetlerimiz için yeni bir dönem başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "turuncu etiket" hazırlığı yapıyor.

Hazırlanan “Tarım ve Gıda ile İlgili Geleneksel Ürün Adı ve Coğrafi İşaretlerin Denetimi ve Turuncu Etiket Kullanımına İlişkin Yönetmelik Taslağı’na göre sadece tescil yeterli olmayacak.

TURUNCU ETİKETİN ANLAMI

Türkiye Gazetesi'ne göre; “Turuncu etiket” uygulaması ile ürünlerin hem gerçek hem de kaliteli olduğu daha kolay anlaşılacak.

Bu etiket, sadece ürünün coğrafi işaretli olduğunu değil, aynı zamanda belirlenen kurallara uygun üretildiğini de gösterecek.

Ürünler, üretimden satışa kadar her aşamada denetlenecek.

Kontrolleri geçen ürünler sertifika alacak ve turuncu etiketle satışa sunulacak.

Etiketler belirli bir ölçü ve formatta hazırlanacak.

Her etiketin üzerinde bir sertifika numarası bulunacak. Kurallara uymayan ürünler bu etiketi kullanamayacak.