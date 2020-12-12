Denetim yapan polis ekiplerini gören ve cezadan kurtulmak isteyen bazı sürücüler D-100 karayolunda tersten dönerken, bazıları da araçlarıyla geri geri gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri Türkiye genelinde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da belirli noktalarda kurulan polis kontrol noktasında tedbirlere uymayan kişilere ceza uygulandı.

POLİSİ GÖREN SÜRÜCÜLER GERİ DÖNDÜ

Beylikdüzü Beykent kontrol noktasındaki polisi fark eden bazı sürücüler, ceza yememek için ters dönüp trafiği tehlikeye soktu.

"CEZA YEMEMEK İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR"

Görgü tanığı Aykut Şahin, "Biraz önce ilerde polis kontrol noktasında polis araçları durdurup işlem yapıyordu. Bazı araçlar ceza yememek için ters yöne girdiler, geri geri geldiler. Polis noktasından kurtulmak için, ceza yememek için trafiği tehlikeye soktular." dedi.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde denetimden kaçmaya çalışan sürücüler kamerada VİDEO