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    Beyoğlu'nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi

    Beyoğlu'nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi

    Hacı Hüsrev Mahallesi'nde karpuz satışı yapılan lüks otomobil, tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.
    • AA
    • 03.09.2020 - 22:57
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 22:57
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde karpuz satışı yapan sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğunu tespit etti.

    Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi gereğince 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

    Beyoğlu'nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi VİDEO


    Beyoğlu nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi #1

    İRAN'DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

    Beyoğlu nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi #2

    Beyoğlu nda ultra lüks aracıyla karpuz satan kişiye trafik cezası verildi #3

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